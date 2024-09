Guardatelo bene vi spiego una cosa Selvaggia Lucarelli all’attacco su Stefano De Martino Caso scoppiato

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di sabato 7 settembre 2024) Il debutto diDecome conduttore di Affari Tuoi su Rai Uno ha generato numerose reazioni. Tra queste, spicca l’opinione di, che nella sua newsletter ha condiviso il suo punto di vista critico sul ruolo di De. Secondo la giornalista, la prestazione dinon sarebbe ancora all’altezza delle aspettative, principalmente per la sua limitata esperienza come conduttore. Laha dichiarato: “Denon convince ad Affari Tuoi. Anche se la camicia bianca con cravattino gli sta moltoe valorizza la sua figura, sembra che le sue spalle non siano ancora abbastanza solide per sostenere un programma di questa portata. La Rai, nel sceglierlo, ha probabilmente acquistato un conduttore ‘a scatola chiusa’.