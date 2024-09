Germania | apertura della fiera IFA Berlin 2024 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 7 settembre 2024)o, 07 set – (Xinhua) – Questa foto scattata il 6 settembremostra lo stand di Haier all’IFAo, in. L’IFA, laleader mondiale per l’elettronica di consumo e gli elettrodomestici, ha aperto i battenti ieri, riunendo oltre 1.800 espositori globali, 125 relatori principali e piu’ di 182.000 visitatori provenienti da 139 Paesi, secondo l’organizzatore. L’evento di quest’anno segna il 100esimo anniversario dell’IFA, con i gigantitecnologia globali che presentano le loro innovazioni all’avanguardia come l’intelligenza artificiale, la robotica e persino un’auto volante. (Xin) Agenzia Xinhua