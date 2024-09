Festa e ’Live’ Santomato al top La firma indelebile dei volontari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) "S’è fatto un bel lavoro" è la scritta stampata sulle magliette deidel circolo Arci died è un motto giustificato dai numeri da record dellaappena conclusa e dallo straordinario successo delLive, che si appresta ad iniziare una stagione ancora più attraente di quelle precedenti. I numeri, elencati dal dirigente del circolo Stefano Bindini a nome anche della presidente Mila Bartoletti sono davvero considerevoli: 36a sera per 24 giorni didel circolo, cinquemila persone servite e poi, per dare l’idea del lavoro fatto in cucina: più di mille crostini, 538 rosticciane e 500 bistecche. Ma dietro ogni piatto e ogni tavolata c’è una realtà di amicizia, di relazioni umane che è testimoniata da uno dei giovani