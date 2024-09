Ex marito Maria Rosaria Boccia ecco chi è Sangiuliano messo in guardia

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 7 settembre 2024) L'intervista dia In Onda su La7 ha acceso un ampio dibattito mediatico. Invitata dai conduttori Luca Telese enna Aprile, la donna ha espresso le sue opinioni sulle recenti dimissioni del ministro della Cultura Gennarorilasciando dichiarazioni che hanno fatto scalpore. "Meritava quel posto, è una persona competente, anche una brava persona", ha affermato, aggiungendo però che "si è trovato in una situazione che non ha saputo gestire e mi dispiace tantissimo perché meritava quella carica". Secondo lei, il ministro avrebbe potuto evitare di lasciare l'incarico se avesse detto "la verità fin dal primo momento". Inoltre, per lanon è necessario chesi scusi con lei in qualità di Ministro, ma piuttosto come uomo: "Voglio le scuse dall'uomo, per me e per la mia famiglia.