Concorso vinto senza posto La rabbia di una prof precaria

(Di sabato 7 settembre 2024) Arezzo, 7 settembre 2024 – Hanno superato il «ne» docenti del 2020, ma saranno scavalcati dai colleghi selezionati con il bando Pnrr 2023: «Inaccettabile disparità di trattamento, ho studiato giorno e notte e non è servito a nulla» è lo sfogo di una delle tante partecipanti risultata idonea alche in questa fase così delicata accetta di raccontare la disavventura ma un passo indietro dai riflettori mediatici. «È risaputo che il2020 è stato caratterizzato da una procedura selettiva estremamente rigorosa. La maggior parte degli idonei, infatti, ha affrontato uncaratterizzato da un percorso altamente selettivo, non solo riguardante le prove sostenute, superate solamente da una piccola percentuale di partecipanti.