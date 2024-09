Conclusi i lavori tornano i treni sulla Castelnuovo Garfagnana-Aulla

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Lucca, 7 settembre 2024 -come da programma, iavviati il 17 giugno da Rfi per la manutenzione straordinaria,linea Lucca-Lunigiana, nel trattoLunigiana, tra le province di Lucca e Massa Carrara. Lo rende noto la stessa Rfi spiegando che da "oggi – 7 settembre – iripercorrono la linea interessata dai". Nel corso dei lavoro, si spiega da Fs, effettuati "interventi di consolidamento alla galleria Rio Cavo e al ponte Rio Cavo, tra le località di Camporgiano e Piazza al Serchio. Trae Minucciano idi consolidamento hanno interessato il viadotto sul Rio Tassonaro. Asono proseguite le attività per la realizzazione del nuovo piano regolatore generale di stazione.