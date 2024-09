Centergross non solo sfilate Nasce il ‘Bologna Fashion Festival’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) di Amalia Apicella Non più ‘’ una sfilata, ma un festival "per celebrare l’innovazione e la sostenibilità della moda", sottolinea Piero Scandellari, presidente di. È la prima edizione del BolognaFestival: tre giorni di, talk, workshop ed esposizioni da giovedì a sabato. Trenta eventi, 140 designer e brand, 200 modelle e addetti al backstage, 150 buyer, 40 influencer, 20 artigiani, 50 showroom B2B al distretto bolognese. Sono i numeri del grande evento in occasione della Winter Melody, sfilata autunno-inverno organizzata da, il più grande polo di pronto moda nato a Bologna nel ’77. Giovedì il festival si apre alle 15,30 con il convegno Fab -App Bologna, una web app per vivere la moda, all’Arena del Sole.