Campania un’app per i medici di famiglia invita i pazienti a screening di prevenzione

(Di sabato 7 settembre 2024) Una nuova app grazie alla quale idina generaleno i loro assistiti agliprevisti in base all’età. E’ la ‘rivoluzione’ promossa per laindalla Fimmg. “Stiamo sperimentando con successo una nuova modalità di invito alla– spiegano ididella Fimmg Napoli Luigi Sparano e Corrado Calamaro – un sistema che unisce ai vantaggi delle nuove tecnologie l’efficacia del rapporto fiduciario con il paziente, che da sempre contraddistingue lana generale». Grazie a questa nuova App in dotazione a tutti idina generale, idistanno rapidamente facendo recuperare terreno agli. Ma, soprattutto, stanno salvando centinaia di vite grazie a diagnosi precoci di malattie che nel tempo possono rivelarsi fatali.