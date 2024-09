Calcio | Ancelotti Ritiro? Finchè sentirò fuoco dentro andrò avanti

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 7 settembre 2024) "Mi vedo ad allenare ancora per molto tempo", assicura MADRID (SPAGNA) - "Prima delle partite sono ancora nervoso, sento la pressione, per cui finché la situazione non cambia continuerò. Mi vedo ad allenare ancora per molto tempo". Carloha vinto e rivinto tutto ma alla pensione non pensa