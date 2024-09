Annuncio bomba su Theo e Leao | catastrofe Milan

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 7 settembre 2024)su: prende la parola chi conosce bene il mondoe non solo. Potrebbe succedere di tutto Ilha cercato in tutti i modi di far passare in secondo piano la questione. Prima con le parole di Fonseca, poi con quelle die infine anche con quelle della società nel giorno della conferenza di Tammy Abraham. Ma quanto successo all’Olimpico ancora tiene banco.(Lapresse) – Ilveggente.it, infatti, se non lo sapeste, da poco entrati in campo, non hanno partecipato al cooling break nella ripresa. Faceva davvero caldo a Roma sabato scorso e quei minuti erano fondamentali non solo per rinfrescarsi – anche se i due forse effettivamente non ne avevano bisogno – ma anche per ascoltare le parole del tecnico dopo aver trovato il pareggio.