Andrea Costa avanti tutta Rinnovano quattro sponsor

(Di sabato 7 settembre 2024) Torna in campo questa sera l’nel secondo dei suoi test amichevoli. La squadra di coach Matteo Angori affronta alle 19,30 al PalaRuggi la Adamant Ferrara e per i tifosi biancorossi sarà l’occasione per vedere dal vivo (ingresso gratuito) le gesta di Giacomo Sanguinetti e compagni in questa fase di precampionato considerando che la prossima amichevole a Faenza (sabato prossimo) sarà a porte chiuse e quella successiva avrà luogo a San Vendemiano. Un test certamente probante contro la Ferrara di coach Giovanni Benedetto, formazione considerata da più parti come la favorita del girone D della B Interregionale, forte di elementi di valore come Mathias Drigo, Riccardo Ballabio e l’imolese Manuele Solaroli. Sul campo coach Angori chiederà ai suoi ragazzi di confermare la fisicità già messa in campo con Rimini, oltre a qualche passo insul piano tecnico e tattico.