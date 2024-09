A 15 anni è già una star del violino Simone Pini solista dirige Lanzetta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Pochi giorni fa si è aggiudicato il primo premio assoluto all’UK International Music Competition. Solo l’ultimo riconoscimento per Leone, giovanissimo virtuoso del, che a soli 15vanta un curriculum da. Domani e lunedì saràdell’Orchestra da Camera Fiorentina, diretta da Giuseppe, nel doppio concerto che segna il ritorno all’Auditorium Santo Stefano al Ponte, dopo la lunga tranche en-plein-air. Vedremo e ascolteremo Leonealle prese con il “Concerto pere orchestra in mi minore op 64” di Felix Mendelssohn-Bartholdy, tra i capisaldi della letteratura per lo strumento. Completa il programma la “Quinta sinfonia in mi minore op. 64” di Petr Il’ic Cajkovskij. Classe 2009, fiorentino, Leoneha iniziato lo studio delcon Vittoria Ottaviani, proseguendo con Marco Fornaciari e Massimo Nesi.