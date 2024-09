Traffico Roma del 06-09-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Luceverdetrovati dalla redazione su entrambe le carreggiate del grande raccordo anulare in graduale diminuzione ildell’ora di punta in questo tardo pomeriggio migliorano le condizioni di viaggio sul percorso laziale della A1 in particolare dopo le code causate da un precedente incidente tra il bivio della autostradaTeramo e Valmontone verso Napoli Tutto regolare sul tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico sono ancora possibili rallentamenti tra Corso di Francia via Salaria per chi va a San Giovanni a chi viaggia in metro ricordiamo la chiusura delle fermate della linea a di spagna e Furio Camillo chiusa anche la stazione di Ottaviano con e riapertura prevista il 9 settembre torniamo infine sul trattoNapoli della 1 dove dalle 23 di questa sera è in programma la chiusura dello svincolo di Colleferro in uscita Provenendo dalla capitale per lavori ...