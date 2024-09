Traffico Roma del 06-09-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna circolazione sostenuta e rallentata però laFiumicino e la diramazionetrafficata al interna tra Trionfale Prenestina Maggiore attenzione sul percorso laziale dell’autostrada del sole in questo caso un incidente provoca almeno 6 km di coda tra il bivio per l’autostradaTeramo e Valmontone verso Napoliintenso ma senza disagi in uscita dalla capitale sul tratto Urbano A24 Per lo stesso motivo siamo ora su via del Foro Italico rallentamenti e code a tratti tra la galleria Giovanni XXIII è la Salaria per chi arriva da all’Olimpicosostenuto in uscita dasu via Flaminia trafficate Piazza Adriana e Piazza Cavour Provenendo dal centro città si rallenta ulteriormente sulla Cassia tra l’ospedale fate bene fratelli e via di Grottarossa infine ricordiamo la ...