The Penguin | nuovo sguardo sui boss del crimine in ascesa di Gotham

(Di venerdì 6 settembre 2024) ThesuidelindiDopo iltrailer di ieri (potete dare un’occhiata qui sotto), Total Film ha svelato le sue ultime copertine, che mostrano un altroalla prossima serie spin-off di The Batman della HBO, The. La copertina in edicola mostra Oz Cobb (Colin Farrell), il suo protetto Victor (Rhenzy Feliz) e la recentemente riabilitata Sofia Falcone (Cristin Milioti), mentre l’immagine riservata agli abbonati ci offre uneleganteal Pinguino che si gode un sigaro. Sofia potrebbe fare squadra con Oz nel breve termine, ma non sorprendetevi se la spietata figlia del defunto Carmine Falcone ha altri motivi (amici vicini, nemici più vicini). Scoprite le nuove copertine al link sottostante.