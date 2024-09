Tennis | Novak Djokovic benzina finita agli US Open

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un torneo, quello statunitense, che ha riservato grandi sorprese nei primi turni. Dopo aver certificato, infatti, l’eliminazione di Carlos Alcaraz, il cemento blu americano ha mietuto anche un’altra vittima illustre:, meda d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e campione in carica di questa competizione a stelle e strisce, si è arreso ad Alexei Popyrin (ventottesimo nel Ranking ATP delinternazionale) in quattro set. Un risultato incredibile figlio, secondo la leggenda serba, della fatica accumulata nella capitale francese durante i Giochi Olimpici. Le dichiarazioni didopo l’eliminazioneUSEPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG“È stato un successo arrivare al terzo turno per come ho giocato in questo torneo, oggi lui ha meritato la vittoria.