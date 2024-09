Supersport Dalla Porta corre in Francia | Migliorare il risultato di Portimao

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Prato, 6 settembre 2024 - "Sono estremamente contento di avere un'altra opportunità. Ripartiremo da un buonottenuto ain “gara 2” quindi l'obiettivo sarà migliorarlo fin da subito, perché è fondamentale partire bene”. E' così che Lorenzoha commentato la sua nuova opportunità nel, sotto le insegne del VFT Racong. Il pilota di Montemurlo è stato confermato come sostituto dell'indisponibile Yeray Cruz per i prossimi due round, iniziando da quello che è pronto a prendere il via in. Si parte domani alle 15:15, con “gara 1”, per poi passare domenica prossima a “gara 2” (alle 14).