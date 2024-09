Sangiuliano non è più Ministro | dimissìoni irrevocabili

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’epilogo che ormai era stato annunciato nelle ultime ore ha trovato conferma poco fa: al suo posto nominato Giulinon è piùdella Cultura del Governo Meloni. Le sue dimissionisono state consegnate poche ore fa al Capo del Governo che non ha potuto fare altro che prendere atto della situazione. Al centro di una enorme querelle che ha coinvolto la Boccia divenuta in questi giorni donna al centro di tantissime polemiche sia per i suoi post che per l’intervista rilasciata dall’ormai exal TG1 in cui ammetteva una relazione sentimentale extraconiugale. Al suo posto nominato Alessandro Giuli. Bisognerà capire nei prossimi giorni se la vicenda porterà ad ulteriori indagini e/o denunce da parte dei vari interessati. L'articolonon è piùproviene da Punto! - Il web magazine.