Rocca salva Gualtieri Slitta la Ztl Fascia Verde ma è gelo con l' assessore del Pd

(Di venerdì 6 settembre 2024) La delibera sulla Ztlsembrava archiviata ma alla vigilia del Giubileo, con la Capitale soffocata dai cantieri e i mezzi pubblici ancora a regime ridotto (martedì due stazioni della metro A sono state chiuse per ore a causa del temporale) il Campidoglio ha ritirato fuori dal cassetto un provvedimento che i romani hanno già pesantemente bocciato. Si tratta del divieto di circolazione per i veicoli più vecchi all'interno del perimetro della, un'area di oltre 200 chilometri quadrati dentro il Grande raccordo anulare, che dovevano entrare in vigore già lo scorso anno ma che è stata rimandata più volte fino a che, a ottobre scorso, il sindacoha preso la parola in Assemblea capitolina smantellando di fatto la delibera draconiana approvata dalla sua stessa giunta nel 2022.