Pasticcio Di Lorenzo errore sanguinoso in Francia-Italia | Barcola non perdona – LE IMMAGINI

(Di venerdì 6 settembre 2024) Giovanni Diè stato protagonista, suo malgrado, nei primissimi secondi della sfida di UEFA Nations League tra: l’. Inizio di partita certamente da dimenticare per Giovanni Diin: il capitano del Napoli, titolare da braccetto di destra nella formazione titolare messa a punto dal Commissario Tecnico della Nazionale Luciano Spalletti per la sfida di UEFA Nations League contro la, si è reso protagonista di undi non poco conto proprio nei primissimi secondi di partita. Sono bastati semplicemente quattordici secondi alla Nazionale transalpina per trovare la rete dell’1-o, firmata da, approfittando ungrossolano del numero 22 della SSC Napoli.