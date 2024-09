Paralimpiadi la sannita Pasquino conquista il pass per il primo turno di ripescaggio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGrande vittoria per la schermitrice paralimpicaRossana. L’atleta ha superato brillantemente la polacca Pacek con il punteggio di 15-9 nel secondodiper la medaglia di bronzo nella categoria spada. La determinazione e la precisione dellasono state fondamentali per dominare l’incontro, confermandola tra le protagoniste della competizione. Ora si attende il verdetto delle prossime gare per conoscere il nome della sua prossima avversaria, che determinerà l’esito della corsa al podio. L'articolo, lailper ildiproviene da Anteprima24.it.