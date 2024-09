Papà non c’è più Agricoltore travolto dal torrente lo strazio del figlio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 6 settembre 2024) Proseguono le ricerche di Giovanni Canavera, 58 anni, l’dalla piena delOrco a Feletto, nel Torinese, in seguito dell’ondata di maltempo che si è abbattuta ieri sul Piemonte. Una tragedia che si è compiuta proprio sotto gli occhi di Michael, uno dei tre figli dell’uomo, che in quel momento si trovava con il padre: “non c’è più“, continuava a ripetere il ragazzo, in preda alla disperazione, ai soccorritori giunti nel frattempo. Anche alcuni colleghi hanno assistito alla tragedia, avvenuta mentre Canavera, descritto da tutti come un “lavoratore esperto, attento e prudente“, stava cercando di proteggere gli argini delspostando con il suo trattore dei tronchi vicini all’argine per timore della piena. Un compito che il 58enne, che lavorava presso l’azienda di famiglia che si occupa proprio di legnami, svolgeva da anni.