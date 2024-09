Mostruosità a Napoli | violenza sessuale sulla nipotina di 10 anni

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024)aggravata su minore. La Polizia di Stato trae in arresto un 26enne napoletano La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne napoletano gravemente indiziato del reato diaggravata e continuata nei confronti della propriadi 10. Le indagini, svolte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di, avviate a seguito della denuncia presentata dai genitori di un’altra minore vittima di molestie sessuali, hanno consentito di acquisire significativi elementi in ordine alle violenze sessuali che sarebbero state perpetrate dall’indagato nei confronti della giovane nipote.