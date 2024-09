Morata già parla prima di Inter-Milan | Non vedo l’ora! Voglio segnare e vincere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 6 settembre 2024)è attualmente fuori per infortunio, ma in una lungavista realizzata da Sky Sport punta già al ritorno eanche del derby in programma il prossimo 22 settembre. PRIMO DERBY – Alvaroè il nuovo attaccante deldopo l’addio di Olivier Giroud e già alla seconda giornata di campionato si è infortunato e proprio in questi giorni si sta allenando per cercare di recuperare. Durante l’vista, l’attaccante spagnolo sottolinea l’obiettivo di tornare in tempo per giocare il suo primo derby contro l’: «Nondi giocare il derby. Adesso posso dirlo per lavolta: sono venuto a San Siro per vedere un paio di derby da tifoso, con il mio cappellino e gli occhiali neri, nessuno si è reso conto di me.