Misteriosi movimenti in mare | L’operazione della guardia di finanza rivela un carico da milioni

(Di venerdì 6 settembre 2024) Operazione congiuntadi: scopertisospetti tra Catania e Ragusa. Cinque arresti e ungalleggiante di droga confezionato per evitare l’inabissamento. In un’operazione ad alto rischio condotta dai corpi specializzatidi, è stato intercettato un peschereccio con a bordo undi cocaina dal valore di oltre 100di euro. La droga, confezionata con cura in 18 colli galleggianti per evitare l’infiltrazione d’acqua, era destinata a un mercato nero internazionale. Cinque persone sono state arrestate. A Catania un blitzdiè stato decisivo Notizie.com foto Ansa Le autorità continuano a monitorare l’area con attenzione, sottolineando come questi traffici clandestini rappresentino una minaccia non solo per la salute pubblica, ma anche per la sicurezza delle rotte marittime italiane.