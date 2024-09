Microsoft ' con l' IA la produttività cresce tra 1-5%'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) L'Intelligenza Artificiale "non più solo una potenzialità, vediamo già i risultati, nelle imprese grandi e medio grandi, con un aumento delladell'1% (nel 74% dei casi) e per alcuni sopra i 5 punti percentuali". Lo ha sottolineato l'ad diVincenzo Esposito presentando lo studio 'Ai 4 Italy, verso una politica industriale dell'IA generativa in Italia'. Il modello era stato presentato un anno fa, sempre al Forum di Cernobbio e ora analisti e imprese ne danno un bilancio confermando gli obiettivi: "L'IA è chiave per il Made in ltaly, potrà aumentare il valore aggiunto italiano fino al 18,2% del Pil, pari a 312 miliardi di euro, di cui 190 nelle grandi aziende e 122 nelle Pmi. Grazie al'Intelligenza artificiale, 'export manifatturiero italianorà fino a 121 miliardi".