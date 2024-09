Mattarella al Forum di Cernobbio | L' Europa è incompiuta non bisogna temere le riforme

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 6 settembre 2024) “L’”, afferma il capo dello stato Sergionel corso del suo intervento in videocollegamento al workshop Thea di, all’apertura dell’ edizione numero 50 delAmbrosetti. La tre giorni che in questi decenni “ha aiutato l’Italia a confrontarsi con le realtà di un mondo sempre più connesso e in competizione”. Il presidente della Repubblica menziona le “recenti lucide scelte dalla commissione von Der Leyen a seguito della pandemia”, qualificate come scelte di significativa importanza, culminate poi nelle "politiche coraggiose sul debito con Next Generation Ue”.