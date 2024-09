LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Simone Petilli nella fuga con cinque minuti sul gruppo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.02: Sicuramente l’uomo più atteso è Primoz Roglic. Lo sloveno ha già vinto su questa salita e potrebbe già prendersi la maglia rossa quest’, recuperando i 40 secondi che lo dividono da Ben O’Connor. Fari puntati anche su Enric Mas, che tra i big sembra l’unico pronto a tenere la ruota del capitano della Bora. 14.59: Ci sarà l’atteso scontro tra i big oppure gli uomini di classifica lasceranno spazio a chi è più lontano in classifica. 14.55: Chiaramente l’attesa è tutta per la salita finale di Alto de Moncavillo. 8600 metri all’8,9% ma con picchi assai duri al 16%, ci sarà una selezione straordinaria. 14.50: Ilha diminuito notevolmente l’andatura ed i fuggitivi si sono portati a. 14.46: La strada è in continua salita verso il Puerto de Pradilla, GPM di terza categoria. 14.