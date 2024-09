Le passioni | algoritmi e Intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ingegnere informatico con un dottorato in "computer science" e alcune esperienze formative all’estero, Andrea Celli (nella foto) si aggiudica, col suo staff, un finanziamento di 1,3 milioni di euro per proseguire gli studi sue piattaforme informatiche. La ricerca "Pla-Steer", in capo al Dipartimento della computazione della Bocconi, si propone d’ideare nuove tecniche matematiche per perfezionare la gestione delle piattaforme sulle quali interagisconod’, ad esempio quelle che consentono di comprare e vendere azioni. "Puntiamo a rendere più attive le interazioni tra gli utenti - spiega Celli - per consentire risultati prevedibili e migliorare aspetti quali il benessere e il welfare sociale". A.Z.