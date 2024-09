Inter monte ingaggi più alto in Serie A! Dietro la Juventus

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’ha ilpiùinA.ci sono lae il Milan, i dettagli sulla differenza tra questa stagione e quella passata. STIPENDI – L’ha aumentato ilrispetto alla passata stagione. La differenza è data dai rinnovi di Lautaro Martinez, Simone Inzaghi e Nicolò Barella ma non solo. Per la prima volta da anni il club non ha ceduto i suoi giocatori chiave ed ha mantenuto lo zoccolo duro dello Scudetto della seconda stella, mostrando la volontà di combattere ancora per il vertice. Oltre a ciò si aggiungono gli acquisti a parametro zero di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, a cui si aggiungono gli stipendi più leggeri di Josep Martinez e Tomas Palacios.davanti a tutte.