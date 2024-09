I 10 migliori smartphone compatti che non hanno nulla da invidiare ai fratelli XXL

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Trovaresta iniziando a diventare difficile. Se fino a qualche anno fa, la maggior parte dei telefoni avevano un display da cinque pollici, l'avvento del design senza bordi e cornici ha allargato gli schermi a dismisura spostando la nostra concezione di «compatto» ben sopra i 6 pollici. Spingendosi a tal punto da costringerci a tornare indietro per cercare modelli più pratici e comodi da tenere bene in tasca e da utilizzare con una mano sola. Per anni, la richiesta di modellie tascabili è rimasta inascoltata, poi l’uscita dei modelli mini tra iiPhone ha riacceso la passione di tanti fan, nonostante poi le vendite non siano state impressionanti e non sia stato confermato nell'ultima lineup.