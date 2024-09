Grande fratello 2024-2025 anche Soleil Sorge rientra nella casa? Spiazza un suo commento

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sale l’attesa per il via alla nuova stagione dicondotta da Alfonso Signorini, con delle prime succulente anticipazioni relative al cast dei protagonisti, dove si fa strada. Mentre sono resi noti i primi concorrenti ufficiali tra gli inquilinipiù spiata d’Italia, come vecchie glorie nel mondo TV e Spettacoli, l’ex gloria del Loft di Cinecittà é in lizza per una nuova chance televisiva,al timone del gioco.entrapiù spiata d’Italia? Ebbene sì, si avvicina il via ufficiale delin partenza per la messa in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 16 settembree intanto la produzione via social anticipa i primi volti ufficializzati come concorrenti vip.