Giù le mani da Di Lorenzo | un errore non cancella il valore del capitano

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’di Diin Francia-Italia scatena critiche eccessive. Ma ricordiamoci: anche Di Marco sbagliò. Bisogna difendere i nostri giocatori, non di attaccarli L’di Giovanni Didopo 14 secondi in Francia-Italia ha scatenato una tempesta mediatica. Ma siamo sicuri che sia giusto questo accanimento? Certo, il retropassaggio sbagliato che ha mandato in porta Barcola è stato ungrave. Ma ricordiamoci: Diha poi giocato un’ottima partita, con diversi salvataggi cruciali. E non dimentichiamo: anche Di Marco commise unsimile contro l’Albania a Euro 2024. Eppure, non ci fu lo stesso linciaggio mediatico. Giù leda Di, i media napoletani devono fare quadrato intorno ai calciatori azzurri non salire sul carro dei detrattori. VERGOGNA! È troppo facile puntare il dito. Diè ildel Napoli, un pilastro della Nazionale.