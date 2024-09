Cosa è successo a Draper contro Sinner | attacco di nausea nel secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un match durissimo. La prima semifinale degli US Open 2024 tra Jannike Jacksi sta sviluppando in un contesto complicatissimo. A New York fa molto caldo e l’umidità e su livelli altissimi. Condizioni che stanno dando non pochi problemi a entrambi i tennisti, non in grado di esprimere il loro miglior tennis. Una partita in cui si è giocato moltissimo nei turni al servizio di, con il britannico che più volte si è aggrappato alla battuta per cancellare le palle break costruite dao comunque dovendo rimontare da una situazione di svantaggio. Uno sforzo pazzesco quello fatto dal rappresentante del Regno Unito, che ha avuto un costo nelle fasi decisive dei primi due parziali vinti da Jannik 7-5 7-6 (3).