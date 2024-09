Commozione per Sinner | parole meravigliose

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 6 settembre 2024)per: nei confronti dell’altoatesino arrivano delleche scaldano il cuore di tutti Semifinale agli Us Open dopo aver distrutto Medvedev in quattro set in quella che per tutti era una finale anticipata. Jannikvuole arrivare in fondo, mettendosi in questo modo alle spalle, e anche in maniera definitiva, il momento nerissimo sotto l’aspetto personale che ha passato.(Lapresse) – Ilveggente.itSul suo conto nell’ultimo periodo ne sono state dette di tutti i colori. Dopo la positività involontario e in miliardesima parte al Clostebol, per il tennista azzurro sono arrivate delle critiche clamorose anche di molti colleghi. Inaspettate, in alcuni casi. Sono stati pochi – e tra questi c’è Rafa Nadal – che hanno preso le difese del numero uno al mondo. E, ora, si aggiunge Mats Wilander, che è stato anch’esso numero uno per 20 settimane.