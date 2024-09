Calcio femminile tris di squadre in provincia Il Carpena ai nastri di partenza in Eccellenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024)in grande crescita: nel giro di poche settimane si è triplicato il numero delleli aidinei prossimi campionati. Oltre allo Spezia Women (al via in Serie C con grandi ambizioni) altre due formazioni saranno ainella nuova stagione. Lo Speziasi affaccia al palcoscenico delle grandi e giocherà inLigure, così come l’Asdche rappresenterà la Val di Vara. La società ha nel dna anche altri obiettivi etici e sociali, tra tutti quello di riattivare il Gruppo archeologico spezzino (Gasp), storico gruppo di ricerca condotto dal professor Matteo Borrini, che aveva come scopo il ritrovamento e la conservazione di reperti archeologici indi La Spezia e non solo, collaborando con le varie istituzioni locali e regionali.