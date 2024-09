Bruno Barbieri torna con 4 Hotel ecco la cosa più strana che gli è mai capitata c’entra il topper

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 6 settembre 2024)è l’incubo di ogni aspirante chef. E di ogni albergatore. Naturalmente incubo è un esagerazione, perché la severità che impiega come giudice supremo a MasterChef Italia e 4non ha nulla a che fare con la crudeltà. Semmai, con la voglia di tirare fuori il massimo dai concorrenti. E l’edizione 2024 di 4ce lo mostrerà ancora una volta, con qualche sorpresa in più. 4riparte con gli episodi inediti dall’8 settembre, ogni domenica in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La formula è la stessa: quattro albergatori si sfideranno proponendo le proprie idee e promuovendo le loro strutture. Obiettivo finale, dimostrare di essere i migliori nell’hôtellerie in termini di ospitalità e servizi offerti. Come? Rispondendo come meglio non potrebbero alle mille “trappole” lanciate (a fin di bene) dal super giudice.