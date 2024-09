Amici 24 cambia l’orario del talent show | svelati i nomi dei primi tre allievi della scuola

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 6 settembre 2024) Manca sempre meno ad24 e ora è tempo di capire come sarà strutturata l’edizione. Maria De Filippi seguirà lo stesso iter dei passati anni per scegliere glinuova classe, ma ovviamente cambieranno gli interpreti. Diversi docenti, infatti, potrebbero essere sostituiti. La novità riguarderà soprattuttodegli appuntamenti domenicali. A quanto pare ci sarà una sorta di anticipo per motivi legati agli ascolti: si finirà mezz’ora prima.24: un’edizione da scoprire Cresce la curiosità intorno ad24 soprattutto dopo le voci circolate in queste settimane. Ins ci sono i punti interrogativi riguardanti i docenti, in quanto solo tre sono sicuri: Alessandra Celentano, Rudi Zerbi e Lorella Cuccarini.