Addio a Sérgio Mendes il maestro della bossa nova che ha conquistato il mondo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il celebre musicista brasiliano, simboloe tra i principali promotori di questo genere musicale a livello internazionale, si è spento a 83 anni nella sua casa di Los Angeles. La causa del decesso, come confermato dalla famiglia, è legata alle complicazioni dovute ai sintomi prolungati del Covid., famoso per aver fondato la band Brasil ’66, ha lasciato un segno indelebile nella scena musicale mondiale degli anni ’60, portando il suonoe contaminandolo con il folk e il jazz. Con una carriera straordinaria alle spalle,ha realizzato ben 35 album, ottenendo tre Grammy Awards e una nomination agli Oscar. Nonostante la malattia, si era esibito per l’ultima volta dal vivo nel novembre del 2023, incantando le platee di Parigi, Londra e Barcellona.