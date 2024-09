Xi corteggia l' Africa50 miliardi e 1 milione di posti di lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Oltre 50di dollari di nuovi finanziamenti, la creazione di undidie un lungo tappeto rosso di benvenuto: la Cinal'Africa e prova a neutralizzare la crescente concorrenza di Usa, Ue (l'Italia ha il Piano Mattei), Giappone e Corea del Sud. Il presidente Xi Jinping ha ospitato 51 capi di Stato e di governo e due inviati presidenziali a rappresentare 53 Paesi su 54 del continente (Eswatini mantiene i rapporti con Taiwan) ai quali ha snocciolato promesse impegnative all'avvio dei lavori del Forum per la cooperazione Cina-Africa. La modernizzazione "è un diritto inalienabile di tutti i Paesi. Ma l'approccio dell'Occidente ha inflitto immense sofferenze ai Paesi in via di sviluppo", ha esordito Xi, con una stoccata alle politiche dei Paesi occidentali.