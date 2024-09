Vigili del Fuoco nuovo appello per la sede distaccata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPER IL COORDINAMENTO PROVINCIALE USB AVELLINO GIUSEPPE RESTAINO riceviamo e pubblichiamo: “Il personale operativo del Distaccamentodeldi Lioni, fa una mezzo stampa al Sindaco di Lioni, e al Comandante Bellizzi, di intervenire per terminare il grande lavoro fatto in questi anni presso ladi Lioni. Lanecessità di una nuova pavimentazione, nell’entrata secondaria, nei pressi della piazza, questo permetterebbe di mettere in sicurezza l’area, con punti sconnessi, e dare un luogo dove accogliere i cittadini di Lioni, e dei paesi limitrofi, con i loro bambini, per eventuali manifestazioni di Pompieropoli, e dare finalmente decoro alla nostra caserma.