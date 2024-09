Umarell da museo | al Maxxi il cantiere diventa opera d' arte

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nel pieno di un’estate romana quanto mai assolata e caotica, ma sopratutto orgogliosamente cantierizzata come non mai negli ultimi dieci anni, appare come una visione icastica e sorprendente la bella mostra fotografica Nuove avventure sotterranee a cura di Alessandro Dandini De Sylva che fino al 25 settembre occupa gli spazi della palazzina Spazio Extra all’interno del. L’esposizione che presenta i lavori di Stefano Graziani, Rachele Maistrello, Domingo Milella, Luca Nostri e Giulia Parlato non solo realizza un’interessante e virtuosa saldatura tra una visione dell’immaginario progettuale e le esigenze di un progetto di committenza legato direttamente alla costruzione delle grandi infrastrutture fotografate, ma va oltre presentando un panorama che dialoga con ciò che lo mette in discussione.