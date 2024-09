Ucraina-Albania | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 5 settembre 2024) Gara valida per la prima giornata del gruppo 1 di Lega B di Nations League della quale fanno parte anche Repubblica Ceca e Georgia. Per entrambe c’è la ghiotta occasione di approdare nella prima Divisione, malgrado le altre avversarie non siano propriamente morbide.si giocherà sabato 7 settembre 2024 alle ore 20.45 presso la Epet Arena di Praga.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Sarà fondamentale partire bene per i gialloblù visto che soltanto la prima del girone accederà alla massima Divisione di Nations League, altrimenti tutto passerà dallo spareggio.La Nazionale di Rebrov è reduce dalla eliminazione per differenza reti dalla fase a gironi di Euro 2024. C’è voglia di riscatto tra gli albanesi dopo l’eliminazione dalla fase a gironi di Euro 2024.