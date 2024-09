Trombetti | Una mia griglia? Al primo posto l’Inter poi vedo appaiate Juventus e Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 5 settembre 2024) A RadioCentrale, nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo è intervenuto il prof. Guidocon il suo editoriale: “Ho sentito trasmissioni di esperti di comprovata capacità azzardare le griglie, ma diciamo una cosa con chiarezza: le previsioni le sbagliano solo quelli che hanno il coraggio di farle. Nel calcio non c’è niente di più facile che sbagliare le previsioni. Ascoltando in giro, ho visto sostanzialmente confezionare unaa blocchi: ilblocco con Inter,e Milan; un secondo blocco con Atalanta, Lazio, Fiorentina. Per quanto riguarda il, grazie alla sontuosa campagna acquisti, tutti danno ilnelle prime quattro posizioni, addirittura un grandissimo competente di calcio lo pronostica vincitore.