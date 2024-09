Tosto | Lukaku fa innamorare gli allenatori

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 5 settembre 2024) Vittorio, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “Napoli Magazine Live“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole: “Sinner è un campione nato, gioca con le sue caratteristiche e la sua personalità, se vogliamo fare un paragone con il Napoli potremmo dire che gli azzurri dovrebbero provare a riportare in città una vittoria prestigiosa anche tramite l’individualità e la fame che sono due caratteristiche che Jannik ha nel DNA. La mia avventura al Napoli? Venni con la voglia di riportare gli azzurri in Serie A in un’epoca che è incisa con il fallimento azzurro.