Taremi inizia il percorso verso i Mondiali | zero sorprese con l’Iran

(Di giovedì 5 settembre 2024)no le qualificazioni asiatiche in vista dei prossimidel 2026, che si terranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Scenderà in campo, oggi, anche Mehdi, titolare con il suo Iran.– Comincia per Mehdie il suo Iran la corsa alla qualificazionei prossimidel 2026. Il nuovo attaccante dell’Inter sarà regolarmente in campo nella sfida che la sua rappresentativa affronterà – alle ore 18 italiane – in casa contro il Kyrgyzstan. A fargli compagnia in attacco ci sarà un’ex conoscenza della Serie A, ovvero Serdar Azmoun, che gioca ora in Arabia Saudita dopo un’esperienza non felicissima con la maglia della Roma.