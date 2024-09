Sentiero Film Factory | il festival dei cortometraggi nel cuore dell' Oltrarno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Firenze, 5 settembre 2024 - Alla fine del. E' una donna che conclude il suo viaggio, scorgendo dall'alto le luci e i coloria città, l'immagine scelta dall'artista giapponese Yoshi Mari per raccontare lo stupore del pubblico di fronte alla magia del cinema e, ilpopolare di Firenze, sedea quarta edizione di "", ildedicato alo. La rassegna diretta da Matteo Laguni, Pierfrancesco Bigazzi e Andrea Rapallini è la prima manifestazione che unisce per sette giorni - da lunedì 9 a domenica 15 settembre - proiezioni e incontri industry, pitch per sceneggiature e masterclass con esperti del settore, oltre ad un'intera sezione dedicata ai bambini organizzata in collaborazione con Cactus