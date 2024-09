Roma | accoltellato un fattorino durante un tentativo di rapina indagini in corso

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il malvivente ha ferito unall’addome in via Vincenzo Morello,dei Carabinieri per rintracciare l’aggressore Un grave episodio di violenza si è verificato nella serata di ieri a, quando unè statoundiin via Vincenzo Morello. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, un uomo, attualmente ricercato, ha avvicinato il giovane con l’intenzione di derubarlo. Ilha tentato di fuggire, ma il malvivente lo ha colpito con una coltellata all’addome. La vittima è stata prontamente soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale Umberto I, dove è stata sottoposta a cure mediche. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano essere gravi.