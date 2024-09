Rinnovo Kvaratskhelia Pedullà | Percepirà un ingaggio pari a 5 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’attaccantepotrebbe presto firmare un nuovo contratto con il Napoli:previsto tra 5 e 5,5di. In un momento di grande fermento per il Napoli, dopo la partenza di Victor Osimhen al Galatasaray, la dirigenza partenopea sembra concentrata su un altro elemento fondamentale della squadra: Khvicha. Alfredo, noto giornalista esperto di calciomercato, ha fornito aggiornamenti cruciali sul futuro dell’attaccante georgiano durante l’ultima puntata di Speciale Calciomercato su SportItalia. Secondo, il club del presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a premiare il talento dicon un significativo adeguamento economico. Sebbene non ci sia ancora l’ufficialità, il giornalista ha rivelato che ildel contratto dell’attaccante sarebbe già stato negoziato.