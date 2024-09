Pulizia della lavatrice come eliminare cattivi odori e avere un bucato igienizzato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 settembre 2024 – Quando si ritira ildalla, a volte, si sente che i capi appena lavati hanno un cattivo odore anziché profumare di fresco e buono. Lo stesso può accadere quando si svuota il cestello e si avverte un fastidioso olezzo dentro l’elettrodomestico. Per evitare questi inconvenienti, il primo passo è effettuare unameticolosa e costante dell’apparecchio. Cassetto dei detersivi Se isono causati dall’accumulo di residui organici e muffe all’interno, si possono fare alcuni semplici interventi. Innanzitutto, vanno puliti regolarmente i cassetti per i detersivi gli additivi e l’ammorbidente, immergendoli in acqua calda saponata, strofinandoli con una spazzola morbida o un vecchio spazzolino, lasciandoli poi asciugare bene prima di riposizionarli.